修例風波：金融風暴令破欠基金乾塘　港府注資近7億救亡

破產欠薪保障基金一度被「打爆」需港府注資。現時盈餘達「水浸」的破欠基金曾有一段乾塘的歲月，因一九九七年金融風暴重挫本港經濟，申請個案不斷上升，每年批出的款額以億元計，令基金連年虧損，港府終在二○○二年注資六億九千五百萬元，並大幅調高商業登記收費，捱過沙士後基金始逐漸由虧轉盈。

破欠基金在一九八五年成立，目的是為僱主無力償還債務而受影響的員工提供經濟援助，各特惠款項設有上限，例如欠薪是三萬六千元；代通知金上限為兩萬兩千五百元；遣散費上限首五萬元，另加餘額的五成；未放年假及未放法定假日薪酬上限則為一萬零五百元。截至今年三月，基金錄得約五十四億四千萬元累積盈餘。

雖然破欠基金盈餘已達「水浸」，惟過去曾經歷一段長期入不敷支的歲月。九七年起，本港經濟受嚴重衝擊，失業倒閉潮湧現，令申請個案及申索款額屢創新高。至○二年時，申請個案達二萬二千八百多宗，發放逾五億五千六百萬元款額，令基金陷入瀕臨「乾塘」狀態。

由於破欠基金的收入來自商業登記證徵費，港府遂在○二年五月調高徵費額，由每年二百五十元加至六百元，又向破欠基金注資六億九千五百萬元，始為基金續命。而○三年沙士過後，本港經濟逐漸復甦，基金亦逐漸轉虧為盈。