修例風波：全城逐層陰乾　亟待政府紓困

反修例風波加上經濟下行壓力，令建造業首當其衝，再度成為申請破欠基金的「大戶」。有業界代表則歸咎於立法會拉布，指近年審批工程款額愈來愈少，令不少分包商的現金流出現問題，最終倒閉結業，令大批工友要申領破欠基金。有立法會議員則擔心，如反修例風波持續，農曆新年或會出現大規模的結業倒閉潮，促請港府盡快推出援助措施，以協助勞資雙方度過難關。

香港建造業分包商聯會會長伍新華指，建造業採用「分判作業模式」，由業主或政府為工程選擇總承建商，再由總承建商分派工程到分包商。業界每年約需要二千五百億元工程支撐業界運作，惟近年因立法會拉布影響，每年僅批出約五百億元工程額，令總承建商、分包商和供應商等都面臨現金流不足的問題，形容是「逐層陰乾」，最終部分工程公司要清盤結業，沒法向員工支付薪金。他又預計，反修例風波持續，或令本港經濟繼續惡化，擔心申請個案會愈來愈多。

對於港府曾計劃立法規範工程合約的付款安排，即《建造業付款保障條例》，並於二○一五年展開諮詢，惟至今仍未落實。伍認為，應盡快制訂付款保障的法例，解決建造業界嚴重的「拖糧」情況，保障各分包商及員工。

勞工界立法會議員陸頌雄表示，破欠基金申請數字大增令人擔心，反修例風波引起的暴力示威持續，旅遊、酒店、運輸及物流等各行業均有裁減員工的迹象，勞資糾紛日益增加。他估計聖誕及新年過後的倒閉潮將會繼續，牽連至舞台及拍攝等行業，形容情況是「三窮六盡」，部分公司一般只能捱約半年，「冇可能長期蝕做」，促請港府盡快推出紓緩措施，即時解決商界困境，保障打工仔。