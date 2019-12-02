西灣沙灘觀星點　可讓30人同時觀星

西貢是本港觀星熱點，建築署早前按漁農自然護理署要求，在西灣沙灘上方山脊興建觀星點，用直升機將環狀觀星座椅的預製件吊運到山上，花了3個月時間完成組裝。觀星點已於今年3月份開放，可同時容納30人觀星，而項目更獲得日本及意大利的設計獎項。

該觀星點是由西灣與鹹田灣之間一個廢棄的山上營地改建，市民從西灣沙灘沿麥理浩徑2段步行上山，約10分鐘便可到達。觀星點內，工程人員依四周樹線分布，設置了一座由玻璃纖維強化樹脂板組成的環狀座椅，座椅根據人體工學設計，讓市民可用135度的坐姿仰望星空，較躺在地上觀星舒適。

另一方面，觀星座椅的顏色較淺，頂部和底部都加上反光物，讓人在沒有照明的情況下也能清楚看到座椅位置，保障安全，至於座椅椅背則放置卵石幫助天然排水，不用鋪設地渠，周圍亦栽種適合附近野牛進食的草，加強綠化。除觀星座椅外，觀星點中央有一個硬鋪平面，供人放置腳架和望遠鏡，地面更嵌入鋼製座標，方便使用者辨別方向，欣賞不同方位的星空。

發展局局長黃偉綸昨日發表網誌，介紹「西灣觀星地點」工程，指出觀星點位處山上，工程車無法直達工地，工程人員安排工廠生產觀星座椅的預製件，再用直升機吊運到山上裝嵌，花了3個月完成工程主要部分，而且日後維修時可將個別組件拆卸更換。