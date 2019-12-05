10.1荃灣衝突7人涉暴動　有被告無聘律師遭官提醒

10月1日在全港多區有示威，一名中五男生更遭警員開槍射中左胸，他事後與另外6人被控暴動、縱火和襲警共5罪，案件今(5日)在區域法院提訊。7名被告暫時毋須答辯，押後至明年2月13日再訊，期間待被告處理申請法援事宜、辯方向控方索閱文件，及待被告索取法律意見。

被告依次為陳珩(38歲)、陳金國(19歲)、李振文(25歲)、馮清華(21歲)、郭小琴(22歲)、曾志健(18歲)和邱宏達(26歲)。首被告無法律代表，稱不需要律師，認為可自行處理，並指「嫌麻煩，覺得自己OK，搞得掂」，及自覺「年紀好大」，不想麻煩他人。

法官遂問首被告年齡，反問他「好大個咩」，提醒他面對的控罪嚴重，在區院面對最高的刑期為7年，建議他最好尋求法律意見，「起碼人哋係專業啊」，着被告自行考慮，盡快安排。

被告曾志健和邱宏達同被控一項暴動罪，指他們在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶暴動。曾另被指在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。

餘下5名被告同被控另一項暴動罪，指他們在荃灣海壩街一帶暴動。此外，首被告另被指在上址縱火。