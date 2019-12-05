長洲居民嘆今年多災多難　政局不穩又有地震

長洲今日（5日）中午發生1.4級地震，有居民憶述地震時猶有餘悸，指當時聽到一聲巨響，同時感到樓房震動，震感有如貨車經過，震動維持數秒，初時以爲有車爆胎，其後始知長洲發生地震，令他感到愕然，難以相信連長洲都發生地震。居民慨嘆今年多天災人禍，嘆言：「若政府搞得好，邊度都冇災難啦。」市民惟有自求多福保平安。

長洲居民黃先生指，中午12時許正在梯子上進行維修工作時，突然感到梯子在動，如一架大貨車經過，同時亦聽到一聲巨響，他慌忙抓實梯子旁物件固定以免失平衡，情況維持數秒。事後他與友人談起，原來有不少人均有不同程度的震感。黃續稱：「正處於靜態嘅人震感會更加強。」又指聽見巨響時感到震驚：「初時唔知係咩聲，都有啲驚！」

另一名長洲居民林小姐表示，地震時她在家中聽到一聲巨響，形容像是「很遠處傳來的爆胎聲」，有身處山上公屋的朋友說也感覺到地震，慨嘆今年很多天災人禍，嘆言：「若政府搞得好，邊度都冇災難啦。」當時正在長洲一間學校上堂的李老師指，事發時聽到「嘭一聲」，以爲有大卡車經過，感覺到輕微震動，維持了1至2秒，因不知是什麽，所以當時未知驚，事後看新聞才知道發生地震，感到愕然：「竟然連長洲都有地震！」

70歲的長洲居民曾先生表示，當時自己與家人正在家中，並未有強烈感覺，事後看到短訊才得知地震消息，更曾一度懷疑是假消息。他憶述，14年時本港也曾發生地震，而長洲也有震感，當時的他明顯感到房子在晃動，想不到事隔5年後，地震會「重臨」長洲。他笑言，今年可謂多災多難：「連暴亂都可以發生，長洲再地震又乜出奇！」