文憑試重考翻身難　僅4.9%考生達入讀大學門檻

中學文憑試失手，重考是其中一條出路，但成功「翻身」的機會不高。考試及評核局公布2019中學文憑試考試報告，今年有6017名重考生應考文憑試，但只有4.9%、即264名考生獲「33222」最低大學入讀門檻的成績。

在4個核心科目中，以全體考生計算，有2082人重考中國語文科，原本不達標、考獲3級以下的考生有1356人，成功在今年重考考獲達標3級或以上有398人，即成功翻身率達29.3%，其中有11人更由2級或U大幅提升至5級甚至5*。

今年有2948人重考英國語文科，原本不達標、即考獲3級以下的有2006人，重考後有453人考獲3級或以上，即只有22.5%可翻身，達最低大學門檻，但原本不達標的考生重考後最多亦只提至4級，提升空間不多。

通識教育科方面，有1269名重考生，當中有158人未能達標，即考獲低於2級，但重考後則有93人成功奪回2級或以上，成功率達58.8%，但最高亦只是考獲4級。數學科必修部分，今有2319人重考，當中353人考獲2級以下，未能達標，經過今年重考，則有101人成功考回2級合格以上，成功率達28.6%。