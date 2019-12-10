深水埗槍擊案　一被告認意圖傷人罪還押候判

深水埗鬧市今年4月發生街頭槍擊案，警方事後共拘捕5人，事件中有人涉用鐵通襲擊一名港男，港男則涉嫌開槍還擊。疑是槍手的被告楊永松今(10日)在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，還押至12月19日判刑。

報稱無業的34歲楊永松被控於今年4月12日，在長沙灣道桂祥大廈外，非法及惡意傷害男子羅智群。案情指，被告為事主羅智群的遊戲機中心顧客，羅於案發前曾指摘被告「出術」贏取1.5萬港元。至今年4月11日，被告再到中心玩樂時羅搶走其遊戲卡，不讓被告玩及拒絕替他兌換積分。被告翌日(12日)即案發當日再到中心欲找羅不果，有女職員當時見被告手持灰色槍狀物體，女職員遂通知羅，羅決定提早關門以免被告找麻煩。

羅稍後欲找被告以解決事件，兩人晚上在長沙灣道249號外相遇，被告一度以槍狀物指向羅，被告後來把槍放入背包，卻與羅發生爭執，被告期間以槍狀物向羅射了一槍，令羅手臂流血，被告逃去。有閉路電視拍到被告曾以槍狀物指向羅，及羅手持水管狀物。羅送院後證其右上臂有1.5有厘米乘1厘米的深度射傷，及在傷口取出金屬碎片，碎屑與被告家中搜獲的金屬珠脗合。被告被捕後在警誡下稱是羅用鐵管打他，他才用石屎槍還擊，槍內以金屬珠代替石屎釘。

被告求情指就遊戲積分與羅發生爭執，案發前曾到羅的店中欲追討，入店後發現店被鎖上，他感身陷險境遂要爬窗逃走。被告有感安全受威脅，遂在地盤拿一把石屎槍防身，以BB彈代替石屎釘，打算有危險時以槍聲嚇走他人。案發當晚被告本往警署報到途中，卻遇上羅持水喉通伏擊他，他為了自衞才開了一槍。惟法官質疑帶石屎槍到警署報到是否合理，及被告遇事大可逃走等，辯方強調被告自爬窗一役後就有帶石屎槍在身。

另本案被告友人謝澤群事後亦被控一項刑事恐嚇罪，因潛逃而現正被通輯。事主羅智群亦被指管有一支水喉通而控一項管有攻擊性武器罪，羅早前已認罪及被判囚10個月。