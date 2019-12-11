修例風波：大學化學品失竊嚴重　政府促市民留意疑似炸彈

香港中文大學、城市大學及理工大學上月被示威者闖入，並有危險化學品失竊，其中中大失竊的有毒及危險化學品包括可供製造1萬個鏹水彈的80公升濃硝酸。有立法會議員關注化學品若被製成武器，會威脅警方及市民生命安全。教育局局長楊潤雄今(11日)在立法會回應指3間大學均被佔據及破壞，校方仍整理校園，未有提供失竊化學品的確實數據，現時未有人被捕，他強調製造及串謀製造炸彈罪行嚴重，最高需監禁20年，呼籲市民勿以身試法，若發現疑似炸彈應立即報警。

議員陳健波質詢中學實驗室內亦存有危險化學品，政府有否規管。楊指教育局有為中學提供指引，教導教職員如何儲存化學品，政府規定的儲存化學品豁免量為10公升，大多數中學實驗室只有2.5公升，學生亦不能進入實驗室存放化學品的地方。

議員區諾軒擔心大學受到無理指摘及污名化，提到政府抽起大學擴建撥款，質詢如何保障院校自主，又指大學高層已努力維護校園安全，請政府勸導社會人士不要過分留難。楊稱支持大學行政自主及學術自由，但由於大學得到政府及社會資源補助，須向公眾負責，大學在佔據事件後可反思在管理上做得更好。政府問責團隊過去半年盡力工作，仍受反對派議員譴責，希望反對派議員用同一準則，不要對政府官員過分留難。