修例風波：運房局稱逾500架公共交通車輛受破壞

近半年的示威遊行期間，不少公共服務車輛被破壞甚至燒毀，車主生計受損。議員易志明今早(11日)於立法會會議提出質詢，要求政府就車輛被破壞的舉報提供數據，希望政府增設臨時停車場，減低公共服務車輛被破壞的機會。

易志明稱部分車主已經出現資不抵債情況，形容公共服務車輛為車主的「吊命草」，但現時被示威者燒毀，質疑為何出現突發情況但政府置之不理。他又稱政府提供的90%擔保借貸只限於初創企業，希望範圍可以包括公共服務車輛，繼而向車主提供支援。

議員姚思榮指出，入境旅客及入境旅行團本月分別下跌3至4成及7至8成，導致沒有人租借旅遊巴士，減少旅遊巴司機工作機會，同時停車場不足導致開支增加，出現大量旅遊巴亂泊情況。

運輸及房屋局局長陳帆指，警方沒有就被破壞物件分類，因此沒有詳細數字。但根據營辦商提供的數據，在6月至11月底，共有420輛巴士、7輛電車及約100輛小巴被破壞。他指政府現時沒有計劃特別基金支援車主作維修及購買車輛，重申政府已有一系列措施紓緩車主壓力，包括免牌照費及燃料補貼，又指政府明白業界困難，樂意提供協助，將會考慮在新界偏遠地方增設公共服務車輛泊車位。