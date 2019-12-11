海洋公園去年641隻動物死亡　魚類佔逾9成

動物保育是海洋公園一大核心價值，公園最新公布的業績報告顯示，上個財政年度園內共有641隻動物死亡，包括爲人熟悉的5歲雄性南澳樹熊熙熙，較17/18年度的712隻，減少近1成，死亡動物中魚類佔逾9成。

截至今年6月30日，海洋公園內共有7600隻動物，較17/18年的7239隻增加5%；同期有326隻動物出生，按年升一倍。於園內出生的動物包括1條印度太平洋樽鼻海豚、1隻川金絲猴、17隻巴布亞企鵝、1隻國王企鵝及1條豹紋鯊等。公園亦引入多種動物，包括澳洲兩所動物園捐贈的五隻狐獴，以及香港漁農自然護理署充公後轉贈的六隻小爪水獺等。

有生則有死，園內同期有641隻動物死亡，其中兩隻海洋哺乳類去世，包括一條因腎衰竭死亡的印度太平洋樽鼻海豚，及一隻因癲癇症惡化而接受安樂死的斑海豹；另有兩隻陸生哺乳類去世，包括一隻因患上草酸鹽腎病的南澳樹熊，該病對樹熊而言雖常見卻無法根治，最終導致其身體狀況惡化而需安樂死；以及一隻有腎病史的赤掌獠狨。其餘一隻巴布亞企鵝因先天性心臟病需接受安樂死；一隻巴布亞企鵝意外死亡；一條中華鱘需接受安樂死等。另外，一隻年幼川金絲猴被運返內地動物園。