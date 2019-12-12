大角咀檢爆炸品原料案2青年還押　或加控更嚴重罪名

警方於10月在一單位搜出大量懷疑爆炸品及原料並拘捕2名年輕男子，指他們涉嫌管有製造爆炸品的化學原料等，並控告他們各一項製造或管有炸藥罪。被告今(12日)被押解往西九龍法院再訊，暫毋須答辯，裁判官把案押至明年2月27日，以待控方進一步調查，期間被告須還押候訊。控方表示待調查報告完成後，不排除以更嚴重的罪名起訴被告。

控方透露目前調查進展，指搜出的無人機運作正常，具一定負重量，推測可用作攜帶汽油彈及腐蝕性液體至半空。另搜出外接電線的非傳統式手機，調查會否用於製造遙控炸彈。警方於上址亦搜出被告的購物收據及一部存有被告照片的手機，推測被告與上址有一定連繫。控方表示不排除加控的情況。惟辯方指，無人機普遍具負重功能，不能因此推測作不法用途，又質疑為何控方至今仍未完成對易燃品的分析。

兩被告分別為23歲無業男子董上琳，及17歲學生丁展峯，他們各被控一項製造或管有炸藥罪。控罪指，被告於今年10月15日在大角咀橡樹街一單位，管有或控制某些爆炸品即硝酸鉀及硫磺。