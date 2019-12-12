麗閣商場大翻新　商戶形容「死城復活」

領展近年頻頻出售旗下「死場」，財團基滙資本去年3月至今已斥資達350億港元收購領展共29個商場，其首個大型活化商場麗閣商場今日(12日)正式開幕，翻新工程耗資逾1億港元，商場外貌倣效英美的貨櫃工業風，而街市的出租率由翻新前少於20%，增至全數出租。基滙資本明年亦計劃活化包括位於鴨脷洲、屯門、將軍澳及葵青的4個商場。

擁有39年歷史的麗閣商場及街市原有死場之稱，街市十室九空，衞生環境亦欠佳。基滙資本董事總經理(資產管理)梁泰來指經過8個月活化工程，整體商場及街市內食肆由6間增至23間，較以往大增4倍，街市內的店舖亦由10間舖增至30多間，街市的出租率由翻新前少於20%，增至現時全數出租，商場出租率則增至90%。

近月社會運動打擊零售業，梁指集團下商場以民生日用品為主，影響較輕微，但集團亦提供支援，如為商戶提供優惠券，至於明年租金會否有調整，則需再視乎經濟環境而決定。

在麗閣商場經營五金店23年的劉先生指商場翻新後人流增加3倍，形容猶如「死城復活」，除了本邨居民，亦吸引在旁元州邨及麗翠苑居民前來光顧。另一間在麗閣邨屹立近40年的明順海鮮菜館老闆羅先生指原本趁商場翻新計劃退休，但考慮家族生意，而且現時人流大增，希望繼續做街坊生意。