桃機公司工程處長涉貪案　檢方起訴15人

台灣桃園國際機場公司（簡稱桃機公司）工程處長林文楨，涉嫌在工程項目中以洩漏標案機密等手段屢次向廠商收取回扣、賄賂，金額高達254萬多元（新台幣，下同，約66.5萬港元）。桃園地檢署周四（12日）偵結，包括林在內的15名涉案者被依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴。

案情指，57歲的林文楨2016年在機場第二航廈擴建工程進行第一次變更設計案時，指示助理吳姓工程師向負責的新亞建設公司索要回扣；及後在機場第三航站區土方及基礎工程標案中，林將機密的預算書、工程專用圖檔等資料交予夆典科技開發公司，並接受招待全家外遊。

此外，在公司的「107至108年度桃園國際機場道面維護工程」招標時，林文楨私下以洩漏預算總表等方法協助旺誠營造公司得標，在「新二機棚廠前機坪新建工程」及「桃園國際機場G4加油站新建工程」案中，也以洩漏招標資料等讓某些廠商獲利。檢方表示，林文楨雖已繳回部分犯罪所得135萬元（約35萬港元），但因否認罪行，遂依違反貪污治罪條例、政府採購法，將林文楨等人提起公訴。