44%照顧者有情緒問題　團體促擴SEN學童支援至小學

社會關注特殊教育需要(SEN)學童的支援是否足夠，然而這些學童的照顧者需要其實往往被忽略。社區組織協會今日(15日)公布的調查發現，SEN學童的家長會擔心子女的學習、情緒及行為問題，有44%的受訪者甚至自身亦有情緒問題，但沒有求診，另訪問中有約30%人需要定期覆診或服藥，更有8%人有自殺念頭。

協會在今年3至8月訪問了147名其子女確診為SEN的家長，當中有71%人有1名SEN兒童，有27%人有2名SEN兒童，他們當中有51%人靠工作維持生活，亦有32%領取綜援或低收入綜援。

香港社區組織協會社區幹事黃文杰指，由於多項計劃只針對學前的SEN兒童，學童一旦超過6歲就無法再接受服務，因此不少需要重讀的SEN幼童無法受惠，令服務出現斷層。在校本支援方面，82%受訪者指其子女沒有在校定期見教育心理學家，而19%家長更指學校沒有提供。縱然教育局向合資格學校發放「加強言語治療津貼」，但僅43%有接受言語治療。

另外，有44%的受訪照顧者表示，有情緒問題但沒有求診，而訪問中有約30%人需要定期覆診或服藥，更有8%人有自殺念頭，亦有94%受訪照顧者的壓力來自子女問題。由於照顧者的壓力普遍來自子女，因此增加支援才能減輕照顧者的壓力。

社協建議，除了維持現有校本支援模式之外，政府向確診SEN的學童提供每月1200港元現金資助或學習券，讓學童用於訓練、興趣及補習費用。而為解決升小的過渡問題，社協指應將社署的「資助學前康復服務」、「為輪候資助學前服務的兒童提供學習訓練津貼」和「到校學前康復服務試驗計劃」延長至小學的SEN學童。