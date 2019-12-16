修例風波：首間酒店月尾停業　議員指個別事件未爆倒閉潮

反修例風波持續半年仍未平息，期間訪港旅客人次大跌，重挫香港酒店業界生意，近日終於傳出有酒店停業消息。位於大角嘴的香港西九龍絲麗酒店，將於本月29日起停止營運，酒店職員稱酒店已經轉手，暫時未知下一步安排。立法會議員認為，該酒店停業只是個別事件，相信目前未至於爆發酒店倒閉潮或轉手潮。

東網記者今早(16日)到香港西九龍絲麗酒店官網查詢訂房情況，發現由本月29日以後的日子，官網均顯示「客滿」而未能預訂。其後，東網記者再到數個訂房網站，查詢該酒店於本月29日及以後的日子是否能夠訂房，但結果均顯示「售罄」或者「沒有空房」。

東網記者以顧客身份致電香港西九龍絲麗酒店查詢聖誕節假期的房價。職員表示，其標準客房及豪華客房於本月24日平安夜的售價為550港元，現時仍有空房可以預訂。但當記者查詢明年元旦日(1月1日)是否有空房可以預訂時，職員卻稱其酒店只營運至本月28日，原因是酒店已經轉手予新業主，暫時未知酒店轉手後會改作甚麼用途。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，受惠於廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋兩大基建落成，香港酒店業今年上半年生意十分理想，雖然下半年受反修例風波影響而生意慘淡，但相信全年計仍可能有微利，因此他認為現時未至於爆發酒店倒閉潮或轉手潮，相信香港西九龍絲麗酒店停業只是個別事件。姚又指，由於反修例風波令商務旅客大減，今年香港酒店於聖誕節的入住率表現不佳，由以往超過90%，跌至現時20%至40%，售價亦下跌超過50%。

絲麗酒店的酒店管理由遠東發展轄下的酒店管理公司協助營運。東網記者向遠東發展查詢，該管理公司回應指，該酒店的管理合同將於2019年12月底完結，帝盛酒店集團將再聘請員工於其他絲麗品牌酒店任職。

據遠東發展2017年的公告，該酒店已於2017年出售給金輪天地。其後今年10月金輪天地公布，向Anchor Street Investment Limited出售該酒店，建議出售代價為5.15億港元(可予調整)，上限為5.3億港元。

據了解，Anchor Street Investment Limited為私募基金華平投資(Warburg Pincus)擁有，該酒店會改成一個有250房間的共居(co-living)項目，由共居品牌Weave管理。