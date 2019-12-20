涉串謀詐騙消防處　公司董事及工程師遭廉署起訴

一名消防工程公司董事及一名工程師，涉嫌就該公司註冊為消防裝置承辦商，串謀詐騙消防處，遭廉政公署落案起訴，兩名被告已獲准保釋，以待下周二(24日)在西九龍裁判法院答辯。

張苑華，44歲，中冠消防工程有限公司(中冠)董事兼唯一股東，及曾耀文，48歲，電訊公司前高級工程師，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

張苑華於案發時是中冠的董事兼唯一股東，該公司是註冊消防承辦商，從事消防工程業務。曾耀文當時是一間電訊公司的全職工程師。該電訊公司約於2015年或2016年將一個項目批予中冠，張苑華因而結識了曾耀文。

2人涉嫌就中冠的消防承辦商註冊，向消防處遞交將曾耀文加入為中冠的「合資格人士」的申請表及其他支持文件中，不誠實地訛稱曾耀文自2017年11月起受僱於中冠，及誘使消防處在考慮該申請時，相信該曾耀文是中冠的真正僱員。

控罪指張苑華及曾耀文涉嫌約於2018年2月9日至6月4日期間，一同串謀欺詐消防處。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。根據《消防(裝置承辦商)規例》，公司如要註冊為「第一級消防裝置承辦商」(消防承辦商)，必須有一名「合資格人士」，即擁有符合資格電機工程學位的董事、合夥人或僱員。