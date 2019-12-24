綠色力量獲政府贊助　推動回收紙包盒計劃

本港去年的棄置紙包飲品盒多達24500公噸，為提倡生產者責任制及強化現有回收網絡，環保團體綠色力量獲政府贊助約279萬港元，在本月起推動為期18個月的回收紙包盒計劃，向前線回收人員、回收店及中轉收集點提供經濟補貼，在整個回收過程，團體就會向每個紙包盒支付8仙，期望提升誘因，目標在1年內回收300噸紙包飲品盒。

綠色力量助理教育及項目經理余健綱受訪時稱，近年回收物的市價愈來愈低，而回收物出口批文又愈來化少，針對上述困境，團體申請了環境保護署的「回收基金─行業支援計劃」，期望鼓勵市民及業界回收鋁箔盒及牛奶盒的紙包盒，同時幫助回收業界難關。團體以現金回贈的方式，幫助回收業界的上、中及下游，而下游即指前線回收人員，如拾荒者、清潔工等基層市民，他們每回收一個紙包盒可獲5仙補貼，並由收取紙包盒的中游回收店，向他們支付。

余續指，當回收店收集得一定數量的紙包盒，就會送到上游的回收物出口商，而出口商會向回收店提供每個紙包盒2仙補貼。現時全港唯一、位於元朗的紙包盒回收商就會到這些出口廠收集回收物，並向回出口商支付每個1仙。回收廠最終會將紙包盒製成環保紙、環保廁紙等。余表示，鋁罐一直沿用類似的回收鏈，回收率亦不低，因此想透過此方法回收紙包盒，強化整個回收界網絡，

「若果以後只得一間回收商，當他出現經營困難時，就再沒有回收商可以代替他回收。」余表示，計劃目標有100間的回收店參與，數量佔全港約4四至5分之1。團體在本月起與回收商等聯絡，並預計在明年3月起正式開展。他表示，計劃並非「完咗就冇」，團體會就整個計劃提交報告，總結成效，以及讓生產商和政府作參考，未來繼續回收紙包盒。