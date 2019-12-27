指錦屏選區票站主任點票違規　民建聯落敗參選人提選舉呈請

上月區議會選舉，於東區錦屏選區僅以86票落敗的民建聯候選人洪志傑，在本周二(24日)入稟高院提出選舉呈請，指票站主任在選舉結束後，於處理把投票站改為點票站，以及處理無派發與損壞選票的手法違反規例，因此要求法庭判定，其競爭對手公民黨李予信是否妥為當選。如法庭裁定李勝選無效的話，就要求法庭頒令補選。

呈請人洪志傑在上月24日的選舉中取得3027票，其對手李予信則獲3113票當選。呈請人在其呈請書表示，據他的選舉代理在票站點算，在投票結束前最後一小時，大約有不多於250人投票，但官方公布的結果卻指該時段的投票人數達455人，佔選區選民人數的4.89%，不但人數與其代理點算相去甚遠，百份比亦比全港和東區全區約2%高出逾倍。

呈請人亦指出，當日投票結束後，票站主任在他與李予信的代理面前封起票箱，但隨後便將所有代理人趕出票站，逾一小時後才重新讓代理人進入監察點票。此外，票站主任亦無按照選舉規例，向候選人交代未使用、未發出和損毀選票的數目，及沒有將之妥當存封。呈請人認為上述失當情況累積起來，已足以影響選舉的公平性，甚至可能左右選舉結果。呈請人因此請求法庭裁定，李予信是否妥為當選。