扶弱基金開放申請　恒常項目資助上限增至300萬

社署轄下的攜手扶弱基金今開放第13輪申請。

攜手扶弱基金今(27日)開放第13輪申請。因應近期經濟下滑及其對弱勢社群的影響，為讓非政府機構及學校有更大空間提供服務，社會福利署宣布調高基金資助上限50%，每個恒常項目資助上限由200萬港元提升至300萬港元。基金的課餘學習及支援項目專款同時開放第6輪申請，資助上限由300萬港元提升至450萬港元。

社署已簡化申請表格的填報安排，並附上適當參考資料，以方便機構提交申請，加快審批效率。基金恒常部分申請將在明年6月及9月截止，專款部分則在明年3月截止申請。

社署指，過往12輪的恒常部分撥款申請，共批出超過4.7億港元配對資金予192間非政府機構，與1600多間商業機構合作，為超過100萬名弱勢人士提供980項社會福利計劃。專款部分的首5輪申請則共批出超過2.05億港元撥款，推行309個課餘學習及支援項目，而參與項目的商業機構超過300間，惠及超過10萬名中小學生。

攜手扶弱基金自2005年成立，透過政府提供的配對資金，鼓勵商界夥伴作出捐贈，以支持非政府機構推行福利項目。政府至今注資共12億港元，當中8億港元用作基金恒常部分，扶助弱勢社群，而其餘4億港元用作專款。專款於2015年開展，透過民商官學四方合作，為基層家庭的中小學生推行更多課餘學習及支援項目，協助他們全人發展。