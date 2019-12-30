傳深圳擬再規劃羅湖口岸　倡北延東鐵實現一地兩檢

香港最多人使用的陸路過境口岸「羅湖口岸」未來或重新規劃，有指深圳當局打算將港鐵東鐵線北延跨越深圳河，乘客會在深圳一方進行「一地兩檢」通關。政府發言人回覆指，未收到深圳市政府就相關規劃提出建議。

根據深圳市羅湖區城市更新和土地儲備局網頁顯示，當局正進行「深圳火車站與羅湖口岸片區更新統籌規劃」已完成前期招標及專家評審，正進入成果深化及規劃編制的階段。深圳市人民政府口岸辦公室早前亦指，深圳當局於2018年8月就深圳火車站與羅湖口岸片區的城市設計舉辦了國際諮詢，有來自中、美、德、法、英等多國的29個機構報名參加，今年4月下旬選出了6個設計方案。

有指，深圳當局重新規劃羅湖口岸時，打算把現時止步於深圳河的港鐵東鐵線向北伸延至深圳一方土地，將現時的通關模式改變，由香港和深圳各自「兩地兩檢」變為於深圳進行「一地兩檢」，同時加強羅湖口岸與深圳地鐵系統的接駁，讓市民過關後能夠更便捷乘搭深圳地鐵。

政府發言人表示，深圳市政府有關部門尚未就改造羅湖口岸及深圳火車站的方案向港府提出任何建議，待港府接獲深圳市政府提出的正式建議後，港府部門將研究建議的可行性及效益。