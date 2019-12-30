修例風波：林卓廷反駁江永祥論調　斥警無意查7.21事件

反修例風波由今年6月開始，至今仍未平息，其中最惹爭議的是7月21日在元朗西鐵站發生的白衣人無差別襲擊市民事件。近日，警察公共關係科高級警司江永祥接受傳媒訪問時，提到事件是有人帶一班示威者入元朗。當日在事發現場的民主黨立法會議員林卓廷批評，江的言論扭曲事實、散播謊言，甚至對受害者施加二次傷害。

事件發生後，立法會議員何君堯曾指林卓廷帶領暴徒到元朗西鐵站，林卓廷直斥，江永祥作為警方的發言人，卻淪為何君堯的應聲蟲，形容江的說法是何君堯式回應，令人質疑警方無意徹查當晚所發生的事。林亦提到，當日在他抵元朗前，已有市民被白衣人圍毆，且有不少閉路電視和網上直播片段可證明，若警方認為是他引起襲擊事件，已將他拘捕。他表明，會就江永祥的說法去信警務處處長，要求對方解釋，並會在立法會上動議引用《權力及特權法》調查7月21日的事件。

林卓廷續指，7月21日元朗西鐵站事件由新界北刑事調查部負責調查，而調查人員早前找他協助調查時，曾表明不會受元朗警區影響，調查會獨立於元朗警區。但他指出，前元朗警區助理指揮官游乃強現已調任為新界北總區刑事總部警司，認為游是當晚其中一個縱容白衣人襲擊市民的疑犯，質疑現時是「搵疑犯查疑犯」，批評是瓜田李下，同樣會就此事去信警務處處長要求解釋。

有記者在警方記者會問江永祥所指的帶領者身份是誰，江解釋有關說法只是訪問一小部分，而其說法是根據自己在不同傳媒或畫面的觀察所得，並非代表警方對事件的結論。

廉署指就元朗襲擊事件，早前已確認接獲市民投訴，會依法嚴肅跟進相關投訴。廉署不會再作進一步評論。