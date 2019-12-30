政Whats噏：F1都可以零碳排放　林超英鬧香港冇得再拖

香港依家已步入冬季，但今年淨係錄得一日寒冷天氣，係有天文台紀錄以嚟寒冷日數最少嘅一年，明顯係同全球氣候暖化問題愈嚟愈嚴重有關。可持續發展小組委員會轄下嘅長遠減碳策略支援小組召集人林超英尋日(29日)喺網誌發文，話最近世界一級方程式(F1)賽車當局宣布，務求2030年F1賽車達到整體零二氧化碳排放(零碳排放)，大鬧連一級方程式都做到零碳，香港冇藉口逃避喎。

林超英喺文章中提及，從全球角度嚟睇，F1賽事嘅碳排放量其實微不足道，但重點唔在於量而係態度，因為氣候變化源於全球所有人每人每天排放小量二氧化碳累積而成嘅重大後果，所以解決問題必須全地球嘅人都每日減少一啲可能微不足道嘅二氧化碳排放，透過累積成就重大嘅減碳，阻止全球氣候變化惡化落去。

F1賽事嘅碳排放量係點？佢話2018年F1賽事嘅碳排放大約係全球排放量嘅十萬份之三，反觀香港人口係全世界嘅千分之一，但如果將香港輸入嘅貨物喺外地製造時排放嘅二氧化碳在計算內，香港嘅碳排放量就有千分之四。佢又話對比起F1賽事，喺造成氣候變化方面，香港係「大得多嘅罪人」，所以香港喺減碳方面有更多嘅責任呀！

佢話危險氣候變化將臨，呼籲香港政府、市民、商界、非政府組織都必須拎出勇氣同承擔，制訂策略同埋行動起來，令香港盡快邁向「零碳時代」，仲話就算2030年做唔到，都務必喺2050年做到，咁樣香港先有面立足喺地球之上，又話連一級方程式都講2030年零碳排放，香港無藉口逃避責任。

其實政府多個部門包括發展局、環境局同運輸及房屋局等，都有代表參與長遠減碳策略支援小組，而小組協助政府編制長遠減碳《公眾參與文件》，6月份展開公眾諮詢，9月份已結束，但依家仍未發表報告書，身為環境局局長嘅黃錦星唔係當冇咗件事呀？

根據《香港氣候行動藍圖2030+》，香港嘅目標係喺2030年將碳強度由2005年嘅水平降低65%至70%，相當於26%至36%嘅絕對減排量，而人均排放量將由2015年約5.7公噸減至2030年介乎3.3至3.8公噸。換言之，2030年只係做到減碳排放，相信林超英都好明白呢點，若果要喺2050年做到零碳，佢必定追瘦黃錦星，唔會畀佢繼續逃避。