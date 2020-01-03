修例風波：海洋公園凍薪　迪士尼演員加薪1.5%至4%

修例風波不但打擊海洋公園的入場人數，也影響員工加薪幅度。海洋公園指鑑於經營環境嚴峻，公園取消今年薪酬調整，農曆新年「開工利是」縮水一半。園方形容是極不容易的財政決定，但凍薪將避免可能需要的裁員方案。

海洋公園在2019年下半年因訪港旅客人數大幅下跌、經濟放緩等環境因素影響下，入園人數大減，公園預期旅遊業整體難望短期反彈，公園已實施多項控制成本措施包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休等。而今年農曆新年所有合資格的全職及兼職員工將分別獲發600港元及300港元利是，較去年的1200港元及600港元的「開工大利是」縮水一半。

海洋公園2018至19財政年度業績報告指，截至去年6月30日公園年內已錄得虧損5.57億港元，連續4年見紅。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，該樂園本月1日起調整演藝人員的薪金，合資格的演藝人員今年薪酬加幅介乎約1.5%至4%。樂園亦按員工的表現，向合資格的員工發放相等於0.6個月至1.6個月的酌情花紅。