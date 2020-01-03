沙田區會甫開會即為默哀爭拗　2區議員離席

新一屆區議會陸續召開首次會議，沙田區議會今午(3日)開會，民主黨程張迎、沙田區政黃學禮在無競爭下擔任區議會正、副主席。區議員陸梓峂要求為在修例風波中逝世示威者默哀，區議員莫錦貴和林港坤反對，認為默哀對象應包括被磚掟中頭部亡的清潔工，2人離場抗議。沙田民政事務專員陳婉雯和秘書處職員未有參與默哀，區議員李志宏要求解釋。陳婉雯稱默哀屬政治立場表態，不默哀是個人選擇，她尊重區議員的抉擇，盼區議員也尊重他們的決定。

惟民主派區議員不滿，其中許銳宇直斥陳婉雯冷血，指年輕人對政府和前途感到絕望而輕生，陳作為政府一員應感到婉惜，認為有人性的人都應參與悼念，又指陳所講的政治表態是侮辱區議員，陳婉雯再回應指希望議員尊重有不同意願的自由。

多名民主派區議員在選出主席後發言，批評陳婉雯在區議會選舉完結後，未有與新任區議員聯絡和配合，區議員陳諾恒斥陳婉雯未有盡好責任；而區議員丘文俊提及議程問題，指過往首次開會議程上有委任秘書等議程，今日欠奉，且陳婉雯未有主動與區議員溝通，批評她不稱職。陳婉雯回應指其職責負責主持正、副主席選舉，無權制訂議程，強調是按法例處理，又指早前已與新任議員召開3個多小時的簡介會，解答新任議員的提問。

會上丘文俊提出將地區設施管理委員會改名為地區設施管理及保安事務委員會，討論警方暴力問題。多名民主派區議員同意，黃學禮倡成立工作小組，並邀獨立專家和證人出席；趙柱幫建議應授權區議會讓區議員能在前線監察警方執法，穿特製反光衣識別。

另外，數名沙田帝怡選區居民在會議開始前，就區議會民主派撞區事件向程張迎遞交請願信，指民主黨新界東立法會議員林卓廷雖已在網上道歉，但他們感受不到。程承認整件事可做得更好，需檢討。