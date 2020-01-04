探射燈：跳蚤傳播　腺鼠疫死亡率達75%

曾德賢表示，市民若不幸感染大鼠戊型肝炎，會出現面黃及容易疲累的徵狀。

根據世衞統計數字，由2010至2015年間，全球共有逾3200宗鼠疫確診病例，584人死亡。常見鼠疫主要分為腺鼠疫及肺鼠疫兩種，前者通常以鼠代表的齧齒類動物身上的跳蚤叮咬傳染給人類，若不加治療，死亡率可高達75%。

內地鼠疫疫情疑迅速擴散，自今年11月至今共確診4宗鼠疫病例，令人心惶惶。其中在北京確診的2個病人均是肺鼠疫患者。世衞指其潛伏期可短至24小時，且可透過患者飛沫而人傳人，具極高傳染性，患者會出現發冷、發燒、頭痛、胸口翳悶、咳出帶血的痰及呼吸困難。如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。不過，若在病發24小時內治療，治愈率很高。

至於在本港肆虐的大鼠戊型肝炎，感染及傳染病專科醫生曾德賢表示，若市民不幸感染該病毒，會出現面黃及容易疲累的徵狀，若患者免疫力較弱，除有上述徵狀外更有可能肚瀉及腳腫，呼籲市民避免接觸老鼠。

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