探射燈：半年「1隻都捉唔到」　15滅鼠器淪廢物

食環署過去曾由新西蘭引入的「A24氣壓滅鼠器」，於前年11月在3個街市進行為期6個月測試，惟「一隻老鼠都捉唔到」。專家指，鼠患浮現初期，最有效的滅鼠方法是以老鼠藥殺死成鼠，以免老鼠繼續繁殖，惟現時滅鼠人員並不專業，導致成效有限。

「A24氣壓滅鼠器」是當老鼠接近誘餌碰到觸發器時，內置撞擊器會彈出擊殺老鼠，惟新西蘭的老鼠品種與本港不同，有關滅鼠器難吸引本地溝鼠，故食環署目前的日常滅鼠運作已停用滅鼠器，未來亦暫不會使用，導致15部、每部2000多港元的氣壓滅鼠器淪為廢物。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源直指，現時有關部門的滅鼠人員經驗不足，據他觀察，部分街市及公屋範圍放置老鼠藥的位置過高，「老鼠鼻尖碰到老鼠米，個袋一搖就會嚇走啲老鼠！有咩可能會去吃，大部分從事公共場所嘅滅蟲鼠人員，平均操作水平好低。」

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