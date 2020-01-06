旅客大減無生意　珍寶海鮮舫裁員逾半縮營業時間

開業近44年，為香港著名旅遊地標之一的香港仔珍寶海鮮舫(珍寶王國)傳裁員60人！近期訪港旅客大減，海鮮舫的生意大受影響，本月開始精簡人手、縮短營業時間，甚至連點心菜式亦減少，以節流應對難關。有經常到海鮮舫用膳的食客指，海鮮舫為香港特色會繼續光顧，又謂若海鮮舫最終結業會非常失望。海鮮舫主要股東新濠國際發展回應東網查詢時承認更改營運模式，以應對目前嚴峻的經營環境，有部分員工將要離開。

新濠國際回覆時表示，本月4日起推出全新時令菜單及營業時間，新營業時段，午餐由11:30至2時，晚餐由6時至10時，逢周一休息，有助珍寶王國於目前經營情況嚴峻的餐飲行業中，繼續為賓客提供優質的服務。惟是次變動亦意味部分員工將離開公司團隊，除感謝他們多年來的努力，亦祝願他們今後一切順利。

據悉，上周四(2日)管理層與員工開會。有員工對外透露，當日解僱約逾半數員工，廚房人手亦大減，連資深員工亦不能幸免。海鮮舫的食客已大不如前，午膳時間部分廳殿亦沒有開放，因應點心選擇亦大減，由30多款減至不足10款，有員工形容目前景況慘過沙士。

從事郵輪業的楊小姐今(6日)與友人相約到海鮮舫用餐，但到場才發現沒有營業。她指海鮮舫有香港特色，又有風味，而且價錢較坊間同等水平的餐廳便宜，會推薦給海外訪港的朋友，日後即使菜式減少、人手縮減仍會繼續光臨，若海鮮舫最終結業會感到非常失望。

居住在碼頭附近的李先生昨亦偕兒子欲到海鮮舫用膳，他稱平日會與家人及到訪的親友前往用膳，認為船上的食物有特色、價錢合理、環境優美，是香港一大特色。其兒子則認為坐船到海鮮舫的過程十分有趣，當獲悉海鮮舫昨日休息，未能乘船大為失望。