政Whats噏：陳恒鑌一舊雲駁火　互鬧「瞓醒未」

立法會工務小組委員會今日(6日)開會，討論小組委員會預計喺本年度立法會會期審議嘅項目，而之前喺財務委員會抽起嘅理大擴建工程，及兩項涉及中大和港大兩項醫療教學設施項目撥款建議都喺文件中列出，代表嚟緊將會再擺上工務小組度傾，但就畀眼利嘅民主派議員發現中大同港大兩個工程竟然冇工程計劃編號，質疑政府係咪想故意拖延，仲順便鬧埋建制派議員，雙方繼而引發罵戰！

議員陳志全同鄺俊宇先後發言，都對未有工程編號表示擔心，驚政府只係循例將個工程放喺討論文件，實際就凍過水囉，唔明點解區區一個編號要咁耐時間？財經事務及庫務局副秘書長李文成回應話，政府同大學方面正盡力進行檢視，希望可盡快完成再拎番上嚟傾，仲解釋話有冇編號同決定邊個上來嘅優先次序完全冇關係㗎，表示只係工序上問題，會返去研究吓。

期間議員黃碧雲(一舊雲)就質疑到依家都未有時間表，講講吓就鬧民建聯，話佢哋阻住大學醫療培訓設施撥款進行！民建聯陳恒鑌聽到，就即刻要求佢澄清，話無證無據做咩污衊佢哋咁話！仲話都認同實驗室等醫療問題係需要做，只不過要考慮學校有冇能力去管治，鬧一舊雲「瞓醒未」，一舊雲頂唔住頸就又鬧番陳：「唔知邊個未瞓醒喇！自己黨做緊咩你唔知咩！」之後黨友周浩鼎又再幫口，鬧番一舊雲未瞓醒，就唔好亂扣帽子咁話。