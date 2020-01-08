不斷更新：伊朗射導彈　炸美軍駐伊拉克基地

伊朗向駐伊拉克的美軍發射彈道導彈。

美國與伊朗全面開戰，伊朗革命衞隊周三（8日）發動兩輪攻擊，向美軍駐伊拉克的基地發射十多枚彈道導彈，報復革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼上周五（3日） 在伊拉克被美軍暗殺；美國國防部證實至少兩處在伊拉克的設施遭到攻擊。

不斷更新：（香港時間）

1002 美國《洛杉磯時報》引述美方國防消息指，由於美軍能實時探測及追蹤伊朗發射導彈，因此及時發出警告，讓遇襲基地的美軍及時避難。

0951 美國中央司令部發言人證實，伊朗總共發射15枚彈道導彈，其中10枚擊中巴格達以西的阿薩德空軍基地，1枚攻擊伊拉克北部的埃爾比勒基地，餘下4枚在空中自爆，又指襲擊中沒有美軍傷亡；伊朗傳媒較早前宣稱發射35枚導彈。

0945 美國有線電視新聞網絡指特朗普不會向全國發表講話。

0931 美國聯邦航空局（FAA）發出「給飛行員通知」（NOTAM），禁止美國的航空公司、在美註冊的客機及持牌飛行員，飛越伊朗、伊拉克、波斯灣及阿曼灣。

0920 伊朗要求美軍從中東撤走，否則威脅攻擊區內更多美國目標，包括以色列及其他美方盟國；美國《紐約時報》表示，駐伊拉克的美軍基地當地時間凌晨1時20分遇襲，巧合的是，蘇萊曼尼上周五也是在同一時間遭美軍殺死。

0918 美國國防部表示，正評估攻擊帶來的破壞，而因應伊朗可能襲擊中東的美軍部隊，遇襲的基地此前已處於高度戒備。

0905 美國股市周二（7日）反覆受壓，道指收報28,583點，跌119點或0.42%；標指收報3,237點，跌9點或0.28%；納指收報9,068點，跌2點或0.03%。

0900 美國國務卿蓬佩奧及防長埃斯珀抵達白宮，特朗普指示副總統彭斯知會國會領袖有關伊朗攻擊的消息；白宮附近加強戒備。

0853 美國有線電視新聞網絡報道，白宮或安排特朗普向全國發表講話。

0840 伊朗對駐伊拉克的美軍發動第二波導彈攻擊。

0835 美國國防部證實，伊朗發射彈道導彈攻擊伊拉克阿薩德空軍基地及埃爾比勒的美軍及聯軍。

0735 伊朗革命衞隊發表聲明：「我們警告美國的同盟國家，如果美軍透過位於這些國家的基地向伊朗發動攻擊，他們也將成為軍事報復的目標。」

0730 初時美軍消息稱，射向基地的相信是巡航導彈或是短程彈道導彈；伊朗媒體報道，今次行動代號「烈士蘇萊曼尼」，革命衞隊向美軍駐伊拉克的基地發射數十枚彈道導彈。美國白宮發言人稱，總統特朗普已經收到事件的簡報，正密切留意情況。