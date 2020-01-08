修例風波：黑衣人將軍澳堵路　警舉黑旗制服數人

【22:40】警方在尚德邨制服數人，有防暴警員施放胡椒噴劑。

【22:23】有人向警方防線擲出有液體膠樽，警方舉黑旗警告施放催淚煙。警方指剛才有人在十字路口用磚頭堵路，要求在場人士離開，否則使用橡膠子彈。

【22:20】防暴警在將軍澳舉藍旗，指集會非法，要求在場人士返回行人路。

【22:14】將軍澳一班黑衣人將磚頭擲出十字路口，嘗試再堵路，防暴警則不斷移開路障。

【21:50】約30名黑衣人合力抬傢俬雜物到唐明街堵路，又轉往唐俊街，防暴警察到場。

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科技大學男學生周梓樂去年11月在將軍澳尚德邨停車場墮樓，最終不治。約500人今晚(8日)到該停車場外，悼念周離世2個月，期間默哀，亦有高叫反修例口號。由於在場人士眾多，部分人曾站於馬路，有警車經過時，有在場人士呼籲他們返回行人路。

另有網民今晚在觀塘順利商場對出空地舉行「和你唱」，數十人到場參與，大部分人戴口罩，有些人在五隻手指上戴了發光指環，高舉一隻手，代表五大訴求。他們亦高呼反修例口號，亦有人用揚聲器播反修例歌曲。