廠商不遷不拆　斥政府扼殺本地工業

房委會工廠大廈面臨清拆重建，廠戶齊聲反對，要求不遷不拆，批評政府扼殺本地工業，細廠勢必執笠。他們指很多其他地方都可以興建公屋，例如長沙灣的雞欄、菜欄，以及新界棕地等，希望政府不要向他們打主意。

五金廠黃先生由宏昌工廠大廈入伙以來經營至今，最初租用四個單位，生意愈做愈大，而今租用十六個單位，面積五千多平方呎，租金五萬多港元，他說若租私人工廈，租金至少十萬港元，而且上落貨地方也不及這裏大。黃先生續稱：「房委會工廈有好多細廠經營，若要他們搬走，等於叫他們執笠，經濟又差，他們無本錢再投資設新廠！」他坦言不要求賠償，最好不要搬；又指大把地方可以起公屋，例如附近的雞欄、菜欄。

印刷廠吳先生在宏昌二百多平方呎單位「一腳踢」捱過九個年頭，租金三千多港元，如果要在外面找同樣面積單位，至少要六、七千港元，而且細單位難覓。他憶述當年生意差，才搬入房委會工廈，請不起夥計，自己一個人做，擔心房委會六座工廈逐一淘汰，無處容身：「居住係重要，好多地方都可以起公屋，點可以無工業區？不遷不拆最好！」

另一間印刷廠的余先生稱，搬廠成本好貴，需要百多萬港元，因要拆開印刷機，吊走，再組裝。該廠面積約二千平方呎，租金二萬多港元，他說：「起公屋事實上係有需要，可以考慮新界棕地。重建工廈勞民傷財，少少工業都無，無可能！」余先生指出，小型印刷廠在港有市場需要，例如時間性和敏感性，「今日落單，明日便可以交貨，而且敏感內容不可以返大陸印。」