消委會：移民顧問「不成功照收費」　文件欠齊全不退款

移民手續疑問多，不少人會依賴移民顧問公司辦理各項申請手續，希望增加成功機會，但有部分移民顧問公司服務質素參差。消委會指出，有消費者投訴移民顧問公司撰寫商業計劃書的進度緩慢，耽誤審批及核准的機會；亦有投訴稱顧問公司遲遲未能辦妥外地工作證，讓申請人苦候一年仍無進展，甚至有公司標榜「不成功不收費」，但投訴人最終因未能按要求提交所需文件，導致移民被拒亦不獲退款。

其中一宗個案的投訴人，去年初以7.5萬港元委託A公司代為辦理英國企業家移民簽證，同時支付3萬英鎊予A公司的英國律師，以撰寫商業計劃書。A公司最初計劃於去年3月1日向英國駐香港領事館遞交申請，但於去年2月中通知投訴人，由於商業計劃書尚未完成，申請日期須押後。但英國移民政策於去年3月29日更改，投訴人追問工作進度，直至去年3月11日仍無確實回覆。投訴人最終取消A公司的服務，並認為對方不負責任，故要求消委會協助追討部分服務費。但A公司回覆合約訂明，若申請人，單方面解除代理關係或中途退出申請，將不予退還已付費用。

另一公司以「不成功不收費」作招徠，加推優惠，吸引投訴人以7.8萬港元，委託其代辦加拿大投資移民。其後，該公司職員數度建議投訴人額外繳付6000美元聘請當地律師，有助面試時免被為難，投訴人認為沒有需要而婉拒，其後投訴人的申請在面試階段被拒，投訴人要求該公司退回顧問費。

該公司職員指，申請失敗是由於投訴人並無採納另聘律師的建議，因此不會退款。 投訴人向消委會求助，該公司回覆時指出，職員曾提醒投訴人，部分入息資料或不夠充分，遂建議申請人聘請當地律師，有助申請，惜投訴人堅決拒絕，強調已履行服務協助投訴人安排接見移民官。同時合約條款列明，如申請失敗是由於未能按要求提供所需文件，不屬退款範圍。投訴人知悉調停結果後未有要求再作跟進。

消委會提醒，消費者與移民顧問公司簽訂合約時，須要求具體列明相關申請細節的服務承諾，例如預計辦妥日期。若未能如期辦妥的跟進安排，以至一旦申請失敗的退款條款，以免花費大量時間和金錢之餘，最終影響個人計劃。