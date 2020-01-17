屯馬線一期2.14通車　大圍往鑽石山快8分鐘

由原有馬鞍山線連接至啟德站的港鐵屯馬線一期終有通車日期。運輸及房屋局局長陳帆今日(17日)宣布，屯馬線一期將在2月14日正式通車，相關收費表將由港鐵公司交代，繁忙時間約3分半鐘一班車，由大圍前往鑽石山將由17分鐘縮短至9分鐘。

陳帆表示，機電署已確認屯馬線一期的工程達至良好和安全狀態。對於過去的路線多數安排在周末通車，而非今次在周五，陳帆稱2月14日是個好日子，現時社會氣氛低迷，透露港鐵當日會有驚喜安排。他又指，紅磡站擴建工程的修復工作正進行得如火如荼。屯馬綫大圍至紅磡段，目標在2021年底或以前開通，紅磡至金鐘過海段預計2022年第一季通車，港鐵公司正全力推展，署方亦會緊密監察。

立法會議員譚文豪表示，屯馬線一期通車後會導致觀塘線負荷上升，認為當局要密切留意，又指立法會不應批准沙中線工程的追加撥款，認為問題緣於港鐵監管不力，撥款應由港鐵承擔。

屯馬線一期設有12個車站，由烏溪沙來回啟德，途經馬鞍山、恆安、大水坑、石門、第一城、沙田圍、車公廟、大圍、顯徑、鑽石山，乘客在大圍站可轉乘東鐵線，鑽石山站可轉乘觀塘線。