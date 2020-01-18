東網透視：年有2萬訪鞍山探索館　360度看昔日礦場

馬鞍鐵礦場遺址位於馬鞍山村附近，由2015年啟用的「鞍山探索館」負責有關保育工作，館內保留建於上世紀50年代的信義會恩光堂禮拜堂，展出昔日礦工的生活，更有模仿礦場的場景，供市民拍照「打咭」留念，單在2018/19年度，約有2.4萬人次到訪。負責活化項目的基督教香港信義會近年研發應用程式，讓市民在程式內多角度欣賞昔日礦場的面貌，以及了解馬鞍山的生物多樣性。

香港採礦活動在上世紀50丶60年代盛極一時，探索館前身是信義會恩光堂建築群，包括禮拜堂丶學校丶戰後救濟品儲存倉等數座建築物，與鄰近逾百年歷史的鐵礦洞入口和礦場警衞室等遺跡，在2016年獲評為二級及三級歷史建築物。

基督教香港信義會服務經理樊文韜指，村內的礦洞遺址在本港境內絕無僅有，礦場於二戰後主要向日本供應鐵礦砂，每日產量達800噸，全盛時期山上居住4000多人。現時村內仍留有多個已停用的礦洞口，亦有不少礦工後代在村內居住，為加強保育，該會在2017年舉辦全港首個礦山挑戰賽活動，近年更研發應用程式，包括可360度欣賞昔日礦場的面貌，增加市民對探索館的認識。

探索館位於馬鞍山村上村，每逢星期五、六、日及公眾假期，由早上10時至下午5時開放，市民可免費入場，