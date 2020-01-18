遊行前搜出手槍爆炸品　無業男涉串謀傷警還押

民陣上月8日舉行「國際人權日大遊行」前，警方在香港各區進行突擊搜查，搜出手槍、子彈、爆炸品、武士刀和軍刀等武器，拘捕多人涉嫌串謀傷害警務人員，警方根據手機程式Telegram的通訊紀錄追查後，再拘捕一名無業男子。該名無業男子被控一項串謀有意圖而傷人罪，今早(18日)由警車押送到東區法院提堂，暫毋需答辯。

33歲被告彭軍壕，報稱無業，他被控於去年12月8日在香港，與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙及蘇緯軒及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該香港警務人員身體受嚴重傷害。

裁判官批准控方申請，將案押後至2月18日，以等候警方進一步調查，包括為所搜出的槍械及爆炸品進行檢驗，同案其他被告已排期於同日再訊。彭提出以5000港元保釋，但裁判官拒絕。

據了解，警方較早前已拘捕另外6名人士，在他們的住所、貨倉、租住的Airbnb單位或身上，搜出防彈背心、槍械及攻擊性武器等。警方憑黃振強及吳智鴻的Telegram通話紀錄，找到彭軍壕的電話號碼。上月9日，警方在一間學校搜出兩個爆炸品，懷疑與本案有關，有閉路電視片段影到彭與黃、吳二人在灣仔一間餐廳會面。