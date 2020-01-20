BB腸道有菌或增患多種病症風險　中大獲2000萬資助研究

嬰兒的腸道微生物對嬰兒健康有長遠影響。香港中文大學醫學院獲美國赫爾姆斯利慈善基金資助250萬美元(相等於約1950萬港元)，展開一項針對孕婦及其嬰兒腸道菌群的研究，以評估嬰幼兒時期的環境及飲食因素如何影響兒童的健康。中大醫學院院長陳家亮表示，腸道菌群可影響嬰兒未來患上克隆氏症、自閉症、肥胖、糖尿病等風險，相信在嬰幼兒時期改變其腸道菌群可減低其患病風險。

嬰幼兒期是改變微生物組群以預防疾病的黃金時機，陳解釋，人體只有約10%屬人體細胞，其餘90%均是微生物細胞，且大部分病毒與真菌位於腸道中，故改變腸道菌群可有助改善健康。他續稱，嬰兒在剛出生至3歲期間，是腸道菌群發展的黃金時期，其後如要改變腸道菌群則有一定困難，所以研究初步將追蹤孕婦由剛懷孕，至嬰兒1歲半的發展，包括進行問卷調查，收集母親及嬰兒糞便、嬰兒胎盤、臍帶血等樣本，並會在嬰兒1歲時向參加者發放微生物組報告，向母親解釋嬰兒腸道的好壞微生物、疾病風險、飲食建議等。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，藉着今次研究，團隊可找出母親懷孕期間傳播給嬰兒的微生物，以及對幼兒期免疫系統發育的影響，使團隊對目前部分疾病，包括克隆氏症患者的患病情況有着重要的發現。

中大醫學院兩星期前開展計劃，目前約有40名本地孕婦參與，目標是以一年至一年半招募約1000名本地孕婦，以及來自佛山或昆明的孕婦，進行為期最少8年的研究。