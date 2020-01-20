香港槍會涉水塘遺彈塞靶碎　水務署搜證錯漏百出

有70年歷史的香港槍會涉嫌未妥善處理子彈鉛珠、彈塞及飛靶碎片等射擊活動產生的殘餘物，致殘餘物跌進城門引水道再流入城門水塘。事後香港槍會被票控一項放置物質於水務設施罪，案件今(20日)在西九龍法院開審，辯方揭水務署出紕漏，搜證錯漏百出，水務署督察的供詞稱搜證當日為證物拍照，惟照片顯示拍攝日期不符；證物袋內又「無中生有」多了一粒彈塞，更揭封存證物「不專業」，只用透明膠袋裝起打結。案件將於本月31日續審。

控辯雙方同意事實指在引水道及大欖郊野公園一帶，香港槍會是唯一獲警務處批准進行射擊活動的範圍。控方傳召助理水務督察梁子聰作供指，去年3月20日他帶隊巡察城門引水道，發現引水道及附近斜坡有橙色飛靶碎片、彈塞及彈珠。辯方盤問指，梁口供內稱於3月20日拍攝證物存檔後離開上址，惟電腦檔案顯示照片拍攝日期是22日，梁即時澄清供詞的意思是拍下20日搜到的證物。

辯方又質疑梁封存證物的方法，指警方會使用貴重財物袋封存證物，即袋子一經封口，再拆開便會撕破袋子，旁人容易察覺袋子被人打開，以防證物受干擾。惟梁表示不懂這做法，署內不使用這種袋子，當時他只用透明膠袋裝好證物後，便用打結封口。辯方遂爭議證物有來歷不明之嫌。

控方又傳召客戶服務督察孫逸嵐作供。辯方盤問指，證物照片顯示證物袋內有4枚彈塞，但今天呈上法庭的證物袋內卻有5枚彈塞，質疑為何應小心保管的證物袋會多了1枚彈塞。孫無言以對。

最後傳召水務督察何慶佳稱，於去年7月巡視香港槍會附近時，短短10分鐘內槍聲不絕，更感受身邊不斷有靶碎從天落下，期間聽到落水聲，發現有靶碎跌入引水道。辯方質疑山坡上工程正展開，樹木受到搖晃，或是期間落下。