澳門首宗武漢肺炎確診　患者52歲女遊客流連賭場

湖北武漢肺炎擴散內地多個地區，確診病例持續上升。澳門今(22日)公布，一名來自武漢的52歲女子確診感染武漢肺炎，是當地首宗病例。她昨日(21日)因咳嗽及喉嚨痛自行到山頂醫院求醫，入院時無發燒及呼吸困難。

當局指出，該名女患者本周日(19日)乘高鐵到珠海，下午1時再經關閘入境澳門，之後乘坐發財巴到新口岸東方置地廣場與2名朋友會合及入住該酒店，周一(20日)曾到酒店附近餐廳就餐，其後大部分時間留在酒店賭場內，直至昨日傍晚自行到山頂醫院急症室求診。目前患者剛開始發燒，但無呼吸困難，其2名朋友將送往路環高頂馬路的公共衞生臨床中心隔離跟進。

當局續指，該女患者報稱是商人，於武漢無接觸過肺炎病人，但承認過去一星期有咳嗽及喉嚨痛，但無發燒或呼吸困難。局方表示女患者抵達山頂醫院，經測試後確診武漢肺炎，她當時尚未有發燒徵狀。當局會向涉事賭場和餐廳員工派發指引，如有需要可為他們檢查。

此外，澳門當局決定採取相應衞生措施，包括將醫院探病時間由兩節縮短到一節；所有賭場出入口，及進入公共部門人士都要進行體溫檢測；所有賭場員工要戴口罩；所有口岸旅客要填寫健康申報表；不鼓勵旅行團前往武漢，旅行社如有前往或來自武漢的旅行團，須向政府通報。