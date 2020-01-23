承認向警掟珍珠奶茶　居警察宿舍女生判緩刑

去年示威衝突中，一名報稱住在警察宿舍的女大學生在東涌地鐵站內，用一杯珍珠奶茶掟警員背部。該名女生今(23日)在西九龍法院承認一項襲警罪，求情指被告犯案時受長期抑鬱病及藥物影響，而涉案警員沒有受傷，反是被告受制服時有裂傷，冀從寬處理。法庭判被告囚6周、緩刑1年。

22歲被告唐洛芙，報稱是理工大學學生，她被控於去年9月7日，在港鐵東涌站內襲擊執行職責的警務人員陳浩楊。案情顯示，當天下午約5時半，一小隊警察於東涌站B出口執勤時，被告把一杯珍珠奶茶掟向一名警員背部後立刻逃走，警員遂追截被告，後於東涌站另一出口制服她。該名警員稱感受到右背部濕了，事後網上有人拍攝案發經過，顯示片中女子衣着與被告被捕時相似。

辯方求情指，被告的父親為退休公務員，她於2017年被診斷有抑鬱病，一直有服藥就醫，案發時碰巧被告的抑鬱病復發，而她又曾服用藥物，故在情緒不穩下犯事。辦方又稱，該杯珍珠奶茶是被告逛街時買來享用，涉案警員沒有因此受傷，反是被告被制服時右膝有裂傷。