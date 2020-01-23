專家指長戴N95或頭痛 外科口罩已可阻隔飛沫

武漢肺炎來勢洶洶，市民爭相搶奪口罩保平安。不過，口罩種類五花八門，若要阻隔病毒，需選戴外科口罩或N95口罩。呼吸科專家表示，一般市民佩戴3層設計的外科口罩已經足夠阻隔依附病毒的飛沫，起到防衞作用；反之若長時間佩戴N95口罩可能有頭痛的副作用，適得其反。

現時口罩主要分為4種，棉布口罩主要阻隔灰塵及起保暖作用，活性碳口罩則主要阻隔有機氣體和異味，兩者均不能抗菌及抗病毒，只有外科口罩及N95口罩具防疫效果。外科口罩一般採用3層設計，外層防水，中層阻隔病菌，底層則吸水。

根據消費者委員會於2017年12月刊登在《選擇》月刊的口罩測試，內文引述香港感染及傳染病醫學會指肺炎的病原體可透過飛沫傳播，飛沫的大小為5微米或以上，而佩戴外科口罩可預防感染經飛沫傳播的疫症。

至於N95口罩的阻隔性比外科口罩強，可阻隔小於5微米的微粒，可預防肺癆、麻疹等經空氣傳擋的傳染病。使用者在佩戴N95口罩前，需進行面型配合測試，以確定適合其使用的口罩型號及尺碼。然而，N95口罩的其中一個缺點是透氣差，所以近年市面上有廠商推出加裝了矩形呼氣閥的N95口罩，改善其透氣效果。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，由於武漢肺炎可透過飛沫傳播，而飛沫含有水分，其微粒尺寸較大，3層設計的外科口罩能夠阻隔。他指，一般市民佩戴外科口罩便足夠預防疫情，反而N95口罩因為透氣差，若長時間佩戴可能令使用者倒吸其呼出的二氧化碳，令血液中的二氧化碳含量上升，導致腦血管舒張，產生頭痛。

各款口罩的功能：

棉布口罩：主要用於阻隔灰塵及保暖，不能抗菌及抗病毒

活性碳口罩：主要阻隔有機氣體和異味，不能抗菌及抗病毒

外科口罩：一般採用3層設計，外層防水，中層阻隔病菌，底層則吸水，可阻擋微粒大於5微米的飛沫

N95口罩：可阻擋微粒小於5微米的病菌，但透氣差