斥沙田區會議而不決　團體派口罩促撥款買防疫品

在武漢肺炎的陰霾籠罩下，多區市民人心惶惶，到處搶購口罩及酒精搓手液。有團體不滿沙田區議會未能盡早通過撥款，用作購買口罩等防疫用品，今早(26日)於車公廟外請願，呼籲區議會正視市民訴求，盡快召開特別會議，善用公帑購買防疫用品，又指港府有責任擔當統籌角色，統一購買、分銷或協助派發防疫用品等。

公民力量成員林宇星以大聲公表達訴求，把請願信轉交給該區民政事務專員陳婉雯，並即場派發防疫用品，引來不少市民爭相索取。林指出，不少新界東街坊反映有商店炒賣口罩，形容情況不理想，故特意預備一批口罩及酒精搓手液派發。

林續指，多區區議員早前已通過撥款購買防疫用品，免費派發予市民。惟沙田區議會於兩日前的會議上聚焦政治議題，議而不決，至今尚未通過有關撥款，無法急市民所急，期望該區區議員未來可召開特別會議，認為民政事務處亦應協助派發口罩，共同做好基層防疫工作。

就港鐵屯馬線一期即將通車一事，林認為港府屆時有必要與港鐵合作，進行車流及人流管制評估工作，以持續完善分流及轉乘安排。