醫護工會提「封關」等5訴求　否則下周一罷工

香港及鄰近地區相繼出現武漢肺炎的確診個案。醫管局員工陣線今(26日)午表示，因武漢肺炎極有可能於社區爆發，惟現時醫院管理局的措施未能有效保障員工工作安全，要求醫管局提供足夠隔離病房、嚴肅跟進病人逃走事件、促政府禁止任何經由中國入境的旅客來港、呼籲全港市民戴口罩及 提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護共5大訴求。工會稱，如醫管局未有回應訴求，將會動議於下月3日開始發起罷工行動。

工會指收到多宗醫管局員工的投訴，指出因應付大量武漢肺炎懷疑個案，導致近日多間醫院險象環生，但局方未有為疫症妥善做好準備。工會續稱，由於內地各大省市已出現大量患者和死亡個案，如果港府不以「封內地關」等強硬手段阻止病毒由中國傳入，勢提升社區爆發疫症的危機。

工會續指，港府於疫情蔓延之時繼續就「禁蒙面法」司法覆核案上訴，更疑為上訴勝算考量，因此未有大力向公眾宣傳全民戴口罩等個人防護措施，工會促請醫管局向政府發出公開聲明施壓，要求政府禁止任何經由中國的旅客入境香港，以及呼籲全港市民戴口罩。

另外，工會指出，要求醫管局暫停所有非緊急服務，以騰空更多病房作隔離病人之用，防止交叉感染出現；又促請醫管局嚴肅跟進武漢肺炎懷疑患者逃走事件，以及提供足夠個人防護衣物與宿舍予照顧隔離病人的醫護。

工會指，如醫管局未能回應五大訴求，將會動議發動工業行動。並提出於下月3日開始、一連5日共兩階段的罷工計劃。首階段為停止醫管局非緊急服務。若醫管局於下月3日23:59分前依然未能就該會5大訴求提出切實解決方案，罷工計劃將立即進入第二階段。第二階段為動員本會所有會員罷工，即涵蓋所有職系同事，令醫管局只能提供有限度緊急服務，為期4日，若醫管局於下月7日23:59分前繼續漠視工會5大訴求，不排除再將行動升級。