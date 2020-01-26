前線狠批措施被動　醫護獻計抗疫防「硬食」

武漢肺炎迅速擴散，政府昨(25日)公布多項措施防疫，並取消大型公眾活動。有前線醫護人員今(26日)於出席一個論壇節目時指，現時他們只能「被動防疫、硬食抗疫」，批評政府的抗疫措施嚴重不足，相比其他地方政府的措施「抄一半唔抄一半、複製貼上都唔識」、亦有立法會議員表示春運過後或會令疫情在社區爆發，望政府可以阻截病毒湧入香港，考慮不同形式的封關。

前線醫生聯盟副主席、九龍城區議會副主席鄺葆賢表示，昨日政府才宣布停止武漢來港的所有高鐵和航班，但武漢卻早已封城，批評政府「後知後覺」，對疫情評估不實。她續指，香港的醫療系統一直超負荷，負壓病房不足夠，前線和高層的溝通出現嚴重問題，現在疫情更是「好似骨牌一樣倒落嚟」。她認為政府應考慮有限度封關，而不是「等到疫情爆發我哋被動比人封關」，警告醫院的人手有限，應付大量需隔離的病人只會增加醫護人員被感染的風險、和令公營醫療體系負擔更加重。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀則表示，雖政府一直指自己走在「疫情之前，但實際上是被疫情牽着鼻子走」，防疫工作做得不足，確診案例接連出現，醫護只可以「硬食」抗疫。政府又沒有就醫護裝備、藥物供應、快速測試等作出準備。而昨日行政長官更指醫護人員考慮罷工是「激進」，沒有鼓勵前線醫護的士氣之餘、亦無助抗疫、只是激發了所有醫護的憤怒。她認為可以減少自內地往返香港的高鐵和直通車班次、或如海南般強制到過武漢的人接受醫學觀察14日，讓國內市民來港的意欲和機會減少，降低疫情在社區爆發的風險。她警告醫療工作有安全底線，醫護亦沒有可能無限期超額工作。

香港沙士互助會會長林志釉表示，昨政府公布的措施「來得太遲」，春運後疫情或會在世界大規模爆發，政府應截停帶病毒的人來港。他認為政府可以考慮不同形式的封關，如全面封關14日，觀察內地疫情的狀況，再決定以後安排；或是暫停更多疫情較嚴重的城市往來香港的高鐵和航班。

立法會議員李國麟則表示，昨日屯門醫院的事件顯示醫管局的管理層和前線脫節，早上和晚上記者會中的內容前後矛盾。政府不能有效阻截病毒源頭之餘，亦沒有處理前線醫護的情感問題，前線醫護覺得「心灰意冷，隨時一鑊熟」，亦有醫護擔心自己「被英雄」。他認為政府可更積極考慮不同形式的封關，保障市民的健康，不是只在關口進行體溫檢測和要求旅客申報健康。