載確診患者到港轉機　港龍國泰歎慢板隔星期方「補鑊」

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空，其全資附屬公司國泰港龍，於上周日(19日)接載1名武漢肺炎確診患者來港，引起公眾恐慌。事隔1星期，國泰及政府終於「補鑊」，衞生防護中心將聯絡與患者有緊密接觸的機組人員作跟進，但仍然不肯公布患者的座位編號。

涉事的港龍航班編號為KA853，於本月19日由武漢飛香港，患者再轉乘國泰航班CX500飛往東京。有傳，政府將於該航班執勤的機組人員分為兩類，其中於患者座位附近工作的機組人員列為緊密接觸者，衞生防護中心會聯絡他們再評估其是否出現病徵，如有病徵便即時送院治療，其他則安排入住政府隔離營。同機的其他機組人員則列為非緊密接觸者，安排在家隔離。

國泰回覆查詢時證實，衞生防護中心會決定哪些機組人員與患者有過緊密接觸，並會聯絡他們評估其受感染風險。國泰指，已通知相關機組人員，若衞生防護中心並未有聯絡他們， 便應主動致電衞生防護中心熱線查詢。

國泰強調，衞生防護中心為保障個人私隱， 未有知會他們關於涉事患者的確實座位號碼，只告知其附近五排座位的位置。