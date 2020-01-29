高鐵西九龍站明起關閉　旅客趕搭尾班車

武漢肺炎疫情不斷惡化，港府昨日(28日)公布一系列防疫措施，其中包括會大幅縮減兩地海陸空交通服務，而高鐵西九龍站明日(30日)凌晨零時亦需暫時關閉，有不少市民今晚(29日)到場趕乘高鐵離港，當中亦有從內地返港的港人，他們大多贊成封關措施。該站晚上10時35分正式關閉離境閘口。

來自陝西的李先生表示，自己是一名醫生，不反對港府封關的措施，他指自己與妻子在上周四(23日)來港，探望在香港讀大學的女兒並一同度歲，至昨日留意到封關措施的報道，便購買今日回程的高鐵車票。李又表示對內地政府很有信心，預料內地半個月內可以控制疫情，認為港人近日應減少出門，注意清潔、衞生就不用怕。

另一名李先生與胞姊今早從廣州乘搭高鐵來港購物，今晚回程。他們表示港人對疫情太緊張，並指港府封關的措施「有好、有唔好」，認為封關對控制疫情有好處，可以降低傳染機會，惟會令他們之後來港不便。另外，來自肇慶的何先生表示原本要在日本逗留12天，昨日知道香港高鐵站將會暫時關閉，遂提早從日本來港並購買今晚的高鐵車票返回肇慶。他稱不怕肺炎疫情，因自己有強健的身體，且有經歷過2003年的沙士，認為做好預防措施及多注意衞生便可。

港人李女士帶同幾個月大的嬰兒打算乘搭高鐵往廣州探親，並在當地逗留1星期。她表示不擔心當地疫情，而對於高鐵站明日起暫時關閉的措施，她說：「高鐵封咗就去另一個口岸(返港)。」

另一位港人陳小姐則由福州乘坐高鐵經深圳轉車返港，對於港府就疫情作出的封關政策，她認為「政府處理得好」。她又指內地方面的檢疫嚴謹，「個個都戴口罩，車廂一樣戴口罩」，並指內地的口罩同樣難求，且價格貴。