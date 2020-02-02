港大安排內地生住酒店隔離　無自湖北武漢返港

武漢肺炎肆虐之際，早前有部分在港就讀大學的內地學生返港，他們的隔離安排令人關注。有議員指，港大上星期三(1月29日)在西環一家酒店租用了多個房間，供數百名返港內地生入住作自我隔離。港大回覆承認安排部分返港內地生入住酒店，其中並沒有人從湖北或武漢返港，港大會代付酒店費。

中西區區議員何致宏昨日(1日)下午在網上撰文，稱收到市民報料指西環一家酒店自上星期三起，有數百名由內地來港的港大學生入住，懷疑港大租酒店讓該批學生自我隔離。何又指，報料者稱入住酒店的內地生中有人發燒，該酒店每日有人清理房間，期間學生需離開房間。

港大發表聲明指，因應衞生防護中心及醫學專家建議，港大要求近期自內地回港的學生，返港後自我隔離14日。當中居於學生舍堂又需要隔離的非本地學生，舍堂已盡量作出安排，但由於部分舍堂的設施，未能提供足夠的單人房和獨立浴室洗手間作自我隔離用途，港大安排部分學生暫住酒店，並代為支付宿費，暫住酒店的學生中沒有人從湖北或武漢回港。

港大強調，相關安排是為了保障大學成員和香港社會整體群眾的健康着想，港大已盡所能在舍堂設施上作調動。港大表示，會向自我隔離的學生提供各種支援，並提供防護措施指引，確保其充分依循防控措施。港大續稱該批學生在任何時候都必須戴口罩，並在房間用膳，會密切監測該批同學的健康狀況，包括每天量度體溫、留意是否有急性呼吸道感染徵狀或肺炎等，若其身體狀況有變，會即時安排醫療跟進，以策安全。