探射燈：門檻低免移民監　冷門國家受歡迎

近年熱門移民地點相關門檻不斷提高，不少人開始轉投移民門檻較低、較冷門的國家，如葡萄牙、西班牙、希臘等，雖然言語不通，但部分以「買樓換身份」作招徠，成為不少人的移民選項。有移民顧問指，許多港人的移民心態都只是想「買個保險」，令「移民不移居」的概念愈來愈受追捧。

根據保安局資料，估算2018年港人首3位移居國家為澳洲、美國及加拿大，但這些傳統移民國家近年收緊移民政策。去年7月，澳洲削減15%總移民配額，又要求申請人需於偏遠地區居住和工作至少3年才可申請永久居留。美國去年11月將EB-5類移民簽證的投資金額提高80%；英國去年亦修改企業家移民計劃等。地球村首席移民教育總監孫政指，由於不少港人憧憬移民歐美，而熱門國家的移民門檻上調，港人轉向移民至其他冷門歐洲國家，現時該公司協助的個案中便有70%是移民歐洲。

孫教路，現時歐洲有3個國家可免坐移民監入籍，包括馬耳他、塞浦路斯以及保加利亞，方便無法長時間定居外地卻想獲歐盟護照的市民。然而不少市民欠缺明確移民動機，純粹跟風移民圖個保障，但不同國家適合懷不同目的的移居者，加上如果不介意坐移民監，選擇亦會增加許多，孫建議市民想清楚移民計劃為的是退休、子女升學還是其他目的，才選擇合適的國家以及移民方案。

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