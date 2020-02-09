葉劉擬申禁制令阻護協罷工　研向工會民事索償

醫護工會醫管局員工陣線上周發起罷工，雖然經會員投票後決定不延長罷工，但過去數天公立醫院服務已受到嚴重影響。另一方面，香港護士協會本周二(11日)會舉行緊急會員大會，商討是否發起工業行動。身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀表示，正研究向法庭申請禁制令，限制可能出現的新一輪罷工活動，該黨亦會為受醫護罷工影響的市民提供義務法律諮詢服務，研究向工會進行民事索償。

葉劉淑儀指，政府已宣布香港進入緊急衞生事故，她指在緊急情況下，罷工活動可能受到限制。新民黨正研究申請禁制令，阻止護士協會可能出現的罷工，建議醫院管理局亦應申請禁制令，禁制員工罷工。葉劉稱醫管局員工陣線罷工非法，並不符合工會定義。

她稱，醫管局員工陣線上周罷工期間，收到不少前往東區醫院求診的年長市民反映，醫療服務受到影響，輪候時間變長。她指，需要緊急醫療服務、接受手術的人士或長期病患者，假如在罷工期間的醫療服務受到影響，可聯絡該黨，法律團隊會為受影響市民提供義務法律諮詢服務，研究向工會進行民事索償。

至於會否擔心向工會進行民事索償會被視作秋後算帳，或會激發更多醫護人員罷工，葉劉表示並不擔心反效果，又稱她的字典沒有「秋後算帳」4個字，她只看到市民得不到應有的醫療服務。她認為，醫護人員罷工傷害公眾利益，害怕「秋後算帳」只是他們逃避責任的「擋箭牌」，她必須為自己的行為負上責任。