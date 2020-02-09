政Whats噏：何君堯批醫護罷工可恥　指市民或內鬥致死

香港喺上年6月開始受到修例風波影響，現時加上新冠肺炎嘅雙重打擊，令香港陷入一片混亂。立法會議員何君堯今日(9日)喺電台節目中，大鬧醫護人員罷工危及香港市民嘅健康，仲話講政治納入罷工實屬可恥，估計再咁落去，市民未染病都「自相殘殺」致死添！

何君堯喺節目中講到，香港過去8個月已經因為修例風波而陷入混亂，依家又因為另一場內部矛盾而自我傷害。佢大鬧罷工嘅醫護人員實際上係勒索香港嘅公共衞生同埋需要受到照顧嘅患者，危及所有市民嘅健康，批評佢哋將政治納入其中，實屬可恥。佢仲形容如果香港再繼續有內部鬥爭，市民未染病之前，都已經「自相殘殺」致死，呼籲市民勤奮、敬業、守法同埋充分合作，共度時艱。

另外，何話香港去年大起大落，下半年嘅修例風波引發一連串暴力事件，質疑香港幾時開始允許罪犯破壞城市，事後亦冇引起回響。最後，佢引用《雙城記》嘅句子，「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的時代，也是愚蠢的時代」，藉此希望2020年，香港可以把「最壞」同「愚蠢」拋諸腦後，從而令社會嘅「傷口」得以痊愈。