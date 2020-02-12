港確診個案達50宗　打邊爐家族確診者同事中招

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今(12日)新增一宗確診個案，令香港累計確診個案有50宗，該個案是一名51歲男子，是第37宗確診個案的同事，同樣於食肆北京樓的廚房工作。

張指，第37宗確診的病人在發病後，於本月6至9日仍有上班，有戴口罩，並與同事共同進膳。而51歲男病人、即第50宗個案於本月3日發燒，前天(10日)入住廣華醫院並於今日確診。該廚房仍有5名同事，當中2人曾不適，但就新冠肺炎病毒，化驗結果呈陰性。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞則表示，過去24小時新增59宗懷疑個案，而目前確診個案當中，4人危殆，2人嚴重。

張竹君之後指出，留意到好多個案症狀是類似流感，病情又反覆，她承認監測有困難，但認為目前難以改變呈報準則，否則若所有發燒的人都要呈報，變相每日就會有大量病人需入院。她指目前已盡量擴大監測範圍，每日化驗約700多宗個案。何婉霞補充說，若病人出現肺炎症狀，即使不符合呈報準則，都已會為其化驗。她指目前50宗確診個案中，有17宗個案都是靠加強監測而識別出來。